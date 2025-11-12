Mais de 40 migrantes supostamente mortos em naufrágio na costa da Líbia

Quarenta e dois migrantes, a maioria do Sudão, teriam morrido em um naufrágio no dia 3 de novembro, na costa da Líbia, informou nesta quarta-feira (12) a Organização Internacional para as Migrações (OIM). A agência das Nações Unidas afirmou que sete pessoas foram resgatadas.

"No dia 8 de novembro, as autoridades líbias realizaram uma operação de busca e resgate" próximo ao campo petrolífero de Al Buri, após o naufrágio de uma embarcação inflável que transportava 49 migrantes e que havia partido da costa líbia cinco dias antes, indicou a OIM.

"Após ficar à deriva por seis dias, somente sete homens - quatro sudaneses, dois nigerianos e um camaronês - foram resgatados", apontou a organização, lamentando que 42 pessoas seguem desaparecidas e são consideradas mortas".

Segundo os sobreviventes, a embarcação que transportava 47 homens e 2 mulheres, havia partido de Zuwara, no nordeste da Líbia, no dia 3 de novembro, por volta das 3h00 locais.

"Cerca de seis horas mais tarde, as fortes ondas provocaram uma avaria no motor, fazendo com que a embarcação virasse e derrubasse todos os passageiros no mar", informou a OIM em um comunicado.

Entre os desaparecidos se encontram 29 sudaneses, oito somalis, três camaronenses e dois nigerianos, detalhou a OIM, que registrou um total de mais de 1000 mortos ou desaparecidos nesta rota até a Líbia desde janeiro.