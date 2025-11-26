Macron fará visita de Estado à China de 3 a 5 de dezembro

Emmanuel Macron fará uma visita de Estado à China de 3 a 5 de dezembro, primeiro a Pequim e depois a Chengdu, em Sichuan, anunciou nesta quarta-feira (26) a Presidência francesa.

Macron "levará uma agenda de cooperação e equilíbrio em matéria econômica e comercial, uma ambição que estará no centro da Presidência francesa do G7 em 2026", acrescentou o Eliseu.

"Nesta ocasião, serão abordados os grandes desafios da parceria estratégica entre a França e a China, bem como várias questões internacionais importantes e áreas de cooperação para resolver os desafios globais do nosso tempo", segundo a presidência.

Chengdu, no centro da China, abriga um centro de conservação para o qual foi repatriado esta semana o único casal de pandas gigantes que até agora estava alojado na França, no zoológico de Beauval, em Loir-et-Cher (centro-oeste).

Os dois ursos, Huan Huan e Yuan Zi, emprestados pela China desde 2012, voltaram ao seu país natal devido a uma insuficiência renal que a fêmea sofre.