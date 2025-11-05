Mundo

Relações internacionais 
Notícia

Lula vai manifestar "solidariedade regional" à Venezuela após ameaças de Trump, afirma Mauro Vieira

Na terça-feira (4), presidente do Brasil já havia antecipado que pretende discutir as recentes ações do governo de Donald Trump contra o regime de Nicolás Maduro

Zero Hora

