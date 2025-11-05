Lula vai manifestar "solidariedade regional" à Venezuela após ameaças de Trump, afirma Mauro Vieira

Brasileiro defende que a América Latina é uma "zona de paz". Marcelo Camargo / Agência Brasil/Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende manifestar “solidariedade regional” à Venezuela diante das recentes ameaças do governo norte-americano. A declaração deve ser feita durante a cúpula que reunirá países da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) e da União Europeia (UE), marcada para domingo (9), na Colômbia.

A informação foi confirmada pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, nesta quarta-feira (5), em Belém. Segundo ele, a posição brasileira reforça a defesa de uma América do Sul como “região de paz e cooperação”. As informações são do g1.

— É um apoio, é uma solidariedade regional à Venezuela, tendo em vista que o presidente repetidamente já disse, e é a posição da nossa política externa, de que a América Latina e, sobretudo, a América do Sul, onde nós estamos, é uma região de paz e cooperação — disse Vieira.

Na terça-feira (4), Lula já havia antecipado, em entrevista a agências internacionais, que pretende discutir as recentes ações do governo de Donald Trump contra o regime de Nicolás Maduro.

O presidente lembrou que conversou com Trump sobre o tema, destacando que a América Latina não possui armas nucleares e que a Constituição brasileira proíbe sua proliferação: