Lula liga para presidente da África do Sul e marca reunião sobre comércio às margens do G20

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, telefonou para o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, nesta segunda-feira, 17, para conversar sobre as iniciativas sul-africanas à frente do G20. A África do Sul realiza, no fim de semana, a cúpula do G20, quando encerra seu ciclo à frente do grupo.

A Secretaria de Comunicação Social informou, em nota divulgada nesta segunda, que "os dois líderes conversaram sobre as prioridades da presidência sul-africana do G20 para a Cúpula de Líderes que será realizada nos próximos dias 22 e 23 de novembro".

A ligação durou cerca de 40 minutos e Lula "reiterou o apoio do Brasil às iniciativas da África do Sul no âmbito do G20, em particular o trabalho do Grupo de Especialistas em Desigualdade, presidido pelo prêmio Nobel Joseph Stiglitz", disse a Secom.

"Destacou, nesse contexto, o apoio brasileiro à criação de um Painel Internacional sobre Desigualdade, com capacidade de assessoramento técnico sobre a matéria, semelhante ao Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas", afirmou o governo brasileiro.

Lula parabenizou Ramaphosa pelo seu aniversário nesta segunda. O presidente sul-africano completou 73 anos hoje.

Os dois combinaram realizar uma reunião bilateral no fim de semana, quando Lula estará em Joanesburgo para a cúpula do G20.