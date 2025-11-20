Lula comemora decisão dos EUA que retirou taxas sobre alguns produtos brasileiros: "Estou feliz"; veja o vídeo

Presidente discursou durante a abertura do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo. Ricardo Stuckert/Presidência da República / Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemorou a ordem executiva da Casa Branca que retirou a taxa de 50% sobre mais de 200 produtos brasileiros.

— Hoje estou feliz, pois o presidente Trump já começou a reduzir algumas taxações que eles tinham feito em alguns produtos brasileiros. E essas coisas vão acontecer na medida em que a gente consiga galgar respeito das pessoas. Ninguém respeita quem não se respeita — disse Lula, durante a abertura oficial do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo.

No documento, assinado nesta quinta-feira (20), o republicano lembra a conversa que deu início às negociações.

"Em 6 de outubro de 2025, participei de uma conversa telefônica com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, durante a qual concordamos em iniciar negociações para abordar as preocupações identificadas no Decreto Executivo 14323 (que determinou a taxação aos produtos brasileiros)", cita Trump.