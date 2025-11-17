Louvre fecha galeria ao público por "fragilidade" no edifício

Museu na capital francesa é o mais visitado do mundo. BERTRAND GUAY / AFP

O Louvre anunciou nesta segunda-feira (17) o fechamento de uma de suas galerias ao público "por precaução" após uma auditoria revelar a "especial fragilidade" de algumas vigas de uma das alas do edifício. Há risco de queda desta parte do prédio.

A galeria Campana, no primeiro andar e que abriga nove salas dedicadas à cerâmica grega antiga, estará fechada enquanto são realizadas as "inspeções" sobre "a especial fragilidade de algumas vigas que sustentam os pisos do segundo andar da ala sul" do quadrilátero Sully, que contorna o pátio conhecido como "Cour Carrée", especificou o comunicado.

Segundo o texto, as autoridades do museu têm prestado especial atenção à estrutura do segundo andar da ala sul há vários anos. "Devido ao seu projeto arquitetônico complexo e às obras estruturais e de condicionamento realizadas na década de 1930, os pisos do segundo andar desta ala apresentam deficiências", indicou ele.

Leia Mais Cinco novos suspeitos de participar de roubo no Louvre são presos em Paris

Entenda

Um relatório apresentado em 14 de novembro por uma empresa de estudos técnicos alertou para as condições do segundo andar do Louvre, onde se localizam os escritórios da equipe do museu. Após o estudo, a direção decidiu bloquear o acesso a esses escritórios. Como resultado, 65 funcionários terão que desocupar as instalações pelos próximos três dias.

E, "por precaução", a galeria Campana, localizada no primeiro andar da ala sul, permanecerá fechada ao público, acrescentou o comunicado.

Furto

O Louvre, o museu mais visitado do mundo, está no centro das atenções desde o roubo de joias imperiais em 19 de outubro.

Naquele dia, quatro suspeitos estacionaram um elevador de carga sob uma das varandas do estabelecimento, dois deles subiram nele e, com uma serra radial, entraram na galeria Apollo por uma janela.

Em questão de minutos, os ladrões roubaram oito joias, incluindo uma tiara de pérolas que pertenceu à Imperatriz Eugênia e um conjunto de colar e brincos de safira que pertenceu à Rainha Maria Amélia, com um valor total estimado em mais de U$S 100 milhões.