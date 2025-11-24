Lenda do reggae, Jimmy Cliff morre aos 81 anos

O jamaicano Jimmy Cliff, astro do reggae que ajudou a transformar a música da ilha em um fenômeno cultural global, morreu aos 81 anos, informou sua esposa nesta segunda-feira (24) em uma mensagem nas redes sociais.

Durante mais de quatro décadas, Cliff escreveu e interpretou canções que uniram o reggae com o folk, o soul, o ska e o rock, abordando temas políticos, como a pobreza e as injustiças, e protestando contra as guerras.

"É com profunda tristeza que compartilho a notícia de que meu marido, Jimmy Cliff, faleceu devido a uma convulsão seguida de pneumonia", anunciou sua esposa, Latifa Chambers, na conta oficial do artista no Instagram. Na mensagem, ela agradece "à família, amigos, colegas artistas e companheiros de trabalho que compartilharam sua jornada com ele".

"A todos os seus fãs ao redor do mundo, saibam que o apoio de vocês foi a força dele durante toda a carreira", afirmou.

Cliff, que tocava muitos instrumentos e interpretou sucessos como "You Can Get It If You Really Want" e "The Harder They Come", é considerado a figura mais influente do reggae depois do falecido Bob Marley, com quem colaborou no início da carreira.

Com o sucesso do filme "The Harder They Come" (1972), que ele protagonizou e foi parcialmente inspirado nas experiências de sua infância na pobreza, Cliff se tornou famoso e promoveu o reggae a um público global.

O primeiro-ministro da Jamaica, Andrew Holness, disse que a nação deve ter um momento para prestar homenagem a Cliff, "um verdadeiro gigante cultural, cuja música levou o coração de nossa nação ao mundo".

"Sua música animou as pessoas em tempos difíceis, inspirou gerações e ajudou a moldar o respeito global que a cultura jamaicana tem hoje", acrescentou Holness. "Boa viagem, Jimmy Cliff. Seu legado vive em cada canto de nossa ilha e nos corações do povo jamaicano", afirmou.