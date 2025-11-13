"Lança do Sul": EUA anunciam operação para combate ao narcotráfico no Caribe e na América Latina

Anúncio ocorre em momento que exército norte-americano vem reforçando presença próximo à costa da Venezuela. Truthsocial / @realDonaldTrump / Reprodução

O secretário de Guerra dos EUA, Pete Hegseth, anunciou uma operação militar chamada "Lança do Sul". A ação será realizada pelo Comando Militar Sul, que atua no Caribe e na América Latina.

Hegseth fez o anúncio nesta quinta-feira (13) em seu perfil no X. De acordo com o norte-americano, o objetivo é combater o que ele chamou de "narcoterroristas" e proteger o país das drogas.

"Esta missão defende nossa pátria, remove narcoterroristas do nosso hemisfério e protege nossa pátria das drogas que estão matando nosso povo", afirmou o secretário.

No texto, Hegseth revela o olhar sobre todo a metade oeste do mundo. "O Hemisfério Ocidental é a vizinhança da América — e nós o protegeremos".

O anúncio acontece em um momento de acirramento das tensões entre os Estados Unidos e a Venezuela. Mais cedo, nesta quinta-feira (13), o exército norte-americano bombardeou mais uma embarcação no mar do Caribe, segundo informações da emissora americana CBS.

Com esse novo bombardeio, já são 20 embarcações atacadas pelos EUA no mar do Caribe e no Oceano Pacífico desde agosto, quando o presidente Donald Trump declarou “guerra” contra cartéis latino-americanos. O número total de mortos chegou a 80.

A presença do porta-aviões USS Gerald Ford na América Latina elevou ainda mais as tensões entre os governos de Trump e Nicolás Maduro. Os bombardeios fazem parte de uma estratégia de pressão sobre o presidente venezuelano, acusado pelos EUA de liderar o Cartel de Los Soles. Maduro, por sua vez, denuncia uma campanha internacional para tirá-lo do poder.