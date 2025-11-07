Kendrick Lamar lidera indicações ao Grammy em 9 categorias

O rapper americano Kendrick Lamar lidera a lista de favoritos aos prêmios Grammy, que serão entregues em fevereiro de 2026, com nove indicações, seguido por Lady Gaga, Cirkut e Jack Antonoff com sete indicações cada, anunciou a Recording Academy nesta sexta-feira (7).

O artista porto-riquenho Bad Bunny recebeu seis indicações, incluindo Canção do Ano, Gravação do Ano e Álbum do Ano por "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" (DTMF).

Sabrina Carpenter, Leon Thomas e Serban Ghenea também são favoritos da premiação, com seis indicações cada um.

A grande disputa pelo Álbum do Ano será travada por Lamar com 'GNX'; Bad Bunny com 'DTMF'; Lady Gaga com 'Mayhem'; Justin Bieber com 'Swag'; Sabrina Carpenter com 'Man's Best Friend'; 'Let God Sort Em Out' da dupla Clipse (Pusha T & Malice); Leon Thomas com 'Mutt' e Tyler com 'Chromakopia'.

A premiação, com o total de 95 categorias, ocorrerá em uma cerimônia de gala no dia 1º de fevereiro em Los Angeles.