Justiça dos EUA arquiva dois processos do governo Trump contra opositores

James Comey e Letitita James são opositores de Trump. BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Em decisão nesta segunda-feira (24), a Justiça dos Estados Unidos determinou o arquivamento de dois processos movidos pelo governo de Donald Trump: contra James Comey, ex-diretor do FBI, e Letitia James, procuradora-geral de Nova York. Ambos são opositores do republicano.

Comey foi acusado formalmente em setembro de fazer declarações falsas no Congresso, o que muitos consideraram parte de uma campanha de represália do presidente contra seus oponentes políticos.

A democrata Letitia foi acusada em outubro de fraude bancária e de fazer declarações falsas a uma instituição financeira.

Para abrir as investigações, Trump nomeou em setembro Lindsey Halligan, sua ex-advogada pessoal, como procuradora interina do Distrito Leste de Virgínia. A decisão da Justiça nesta segunda-feira aponta que a indicação ocorreu de forma ilegal.

Apesar de arquivar ambos os processos neste momento, a decisão possibilita que o Departamento de Justiça indique outro procurador para assumir ambos os casos.

Entenda as acusações

James Comey

Comey foi demitido do FBI em 2017, no primeiro mandato de Trump como presidente. Na época, ele era diretor da instituição.

Opositor do republicano, na época afirmou que Trump era investigado por suspeita de interferir nas eleições da Rússia em 2016.

Para abrir o processo contra Comey neste ano, Trump demitiu o então procurador-geral do estado da Virgínia, Erik Siebert, que argumentou que não havia provas para acusar o ex-diretor do FBI por algum crime. A atual acusação é baseada em declaração de Comey ao Senado em 2020, quando negou ter passado informações sobre a investigação para reportagens.

Letitia James

Letitia também conduziu uma investigação contra Trump. Em 2022, abriu inquérito para verificar fraudes envolvendo uma empresa ligada ao republicano, que supostamente mentiu durante uma década sobre o valor de ativos e do patrimônio líquido para obter vantagens fiscais juntos a instituições financeiras.