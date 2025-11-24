Justiça anunciará na 5ª feira sentença de ex-presidente Castillo por fracassado golpe no Peru

A Justiça do Peru anunciará na quinta-feira a sentença contra o ex-presidente Pedro Castillo pelo crime de rebelião em sua tentativa fracassada de fechar o Congresso em 2022, informou nesta segunda-feira (24) o Poder Judiciário.

A decisão, que pode ser condenatória ou absolutória, colocará fim a quase nove meses de audiências contra Castillo e outros sete réus, entre eles a ex-primeira-ministra Betssy Chávez, asilada desde 3 de novembro na embaixada do México em Lima.

"A Sala Penal Especial da Suprema Corte emitirá o pronunciamento de lei que corresponda a Pedro Castillo e outros", indicou o Poder Judiciário no X.

A sessão está programada para as 09h00 (11h00 de Brasília) de quinta-feira em uma sala anexa ao presídio para ex-mandatários, no leste de Lima, onde o julgamento se desenvolve desde 4 de março.

"Não vim pedir clemência, muito menos absolvição do meu caso, apenas peço justiça", disse Castillo em suas alegações finais na audiência da última sexta-feira.

A Procuradoria pediu 34 anos de prisão para Castillo e 25 anos para Chávez pelos crimes de rebelião e abuso de autoridade, além de inabilitação para exercer cargos públicos.

Ex-sindicalista de esquerda e com 56 anos, Castillo está em prisão preventiva desde dezembro de 2022.

Em 7 de dezembro de 2022, ele anunciou em uma mensagem à nação transmitida pela televisão a partir do Palácio do Governo que dissolvia o Congresso, convocava uma Assembleia Constituinte e intervinha a Procuradoria.

Nesse mesmo dia, o Congresso ia debater uma moção de vacância (destituição) contra ele sob acusações de suposta corrupção.

Sem o apoio do comando militar, ele acabou sendo destituído com votos de bancadas de esquerda e de direita, e detido pela polícia quando se dirigia com sua família à embaixada do México em Lima. Sua esposa e seus dois filhos vivem desde então asilados naquele país.