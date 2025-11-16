Jeannette Jara e José Antonio Kast avançam para o 2° turno das eleições presidenciais no Chile

Mais de 15,6 milhões de chilenos votaram neste domingo (16). MARVIN RECINOS / AFP

A votação neste domingo (16) definiu que a comunista Jeannette Jara e o conservador José Antonio Kast disputarão o segundo turno das eleições presidenciais do Chile em 14 de dezembro. A votação teve início às 8h e fim por volta das 18h, horário de Brasília. Com 99,68% das urnas apuradas, Jara tinha 26,85% dos votos e Kast tinha 23,92%.

Franco Parisi aparecia em terceiro com 19,71%, seguido por Johannes Kaiser (13,94%) e Evelyn Matthei (12,47%). Kaiser e Matthei declararam apoio a Kast após divulgação dos resultados parciais.

Jara, 51 anos, integra o Partido Comunista e foi ministra do Trabalho no governo Gabriel Boric. Ela propõe fim do sigilo bancário para combater crime organizado, controle de fronteiras e ampliação de programas de saúde pública.

Kast, 59, lidera o Partido Republicano e promete deportação de 337 mil imigrantes sem documentos, instalação de cercas na fronteira e corte de impostos para empresas.

Criminalidade preocupa eleitores

O norte do Chile faz fronteira com dois grandes produtores de drogas: Peru e Bolívia. A região era pouco conhecida pelas organizações criminosas internacionais até que a imigração em larga escala a colocou no mapa dessas redes, conforme o g1.

Raul Arancibia, ex-procurador-chefe da região de Tarapacá, no norte do país, lembra-se de ter ouvido falar do “Tren de Aragua” pela primeira vez em 2021, quando duas mulheres foram presas tentando entrar no Chile com drogas.

O Tren de Aragua é uma gangue venezuelana envolvida no tráfico internacional de drogas. O grupo foi classificado como organização terrorista pelos Estados Unidos neste ano.

Com o tempo, segundo Arancibia, começaram a surgir novos tipos de crime, que se espalharam rapidamente pela região, como extorsão, tortura e assassinatos encomendados.

“Nem mesmo os criminosos chilenos estavam acostumados com esse tipo de violência, então tiveram que se adaptar”, disse.

O ex-procurador conta que tentou alertar as autoridades chilenas sobre o problema no mesmo ano, mas disse que os avisos foram ignorados. No ano seguinte, quando Boric assumiu a presidência, os assassinatos atingiram o nível mais alto em anos.

Para conter a criminalidade, o governo aumentou o orçamento da polícia, aprovou novas leis, criou forças-tarefa para combater o crime organizado e mobilizou os militares na fronteira.

A administração de Boric afirma ter prendido centenas de membros do Tren de Aragua e diz que o grupo está sob pressão.

Por outro lado, para a especialista Lucia Dammert, concentrar demais o debate na fronteira e nos grupos internacionais desvia a atenção da profundidade do problema dentro do próprio país.

“Às vezes olhamos demais para os grupos criminosos transnacionais e esquecemos de olhar para os nossos”, disse Dammert. “No fim das contas, a maioria das pessoas presas é chilena, e a maioria das gangues também é comandada por chilenos.”

O que dizem as previsões

Pesquisas de intenção de voto indicavam que Jara perde em todos os cenários de segundo turno. A união de Kaiser e Matthei em torno de Kast reforça esse quadro.

O Chile projeta crescimento de 2,5% do PIB em 2025 e 2026, abaixo da média das últimas décadas.

Mais de 15,6 milhões de eleitores votaram neste domingo para presidente, renovação total da Câmara dos Deputados e metade do Senado.

O vencedor do segundo turno assumirá em março de 2026, substituindo Gabriel Boric.