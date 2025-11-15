Japão protesta contra aviso de viagem da China por declarações sobre Taiwan

O Japão apresentou objeções neste sábado, 15, depois que a China aconselhou seus cidadãos a evitarem visitar o país, em meio às tensões envolvendo declarações da primeira-ministra japonesa Sanae Takaichi sobre Taiwan.

O governo em Tóquio apresentou um protesto, e seu principal porta-voz, o chefe de gabinete Minoru Kihara, instou a China a tomar "medidas apropriadas", informou o serviço de notícias japonês Kyodo.

Kihara disse a repórteres que é justamente devido às diferenças entre os dois governos que a comunicação em várias camadas é "essencial".

A China aconselhou seus cidadãos, na sexta-feira, a não viajarem ao Japão no futuro próximo. Citou ataques anteriores contra chineses no Japão e o que chamou de "declarações equivocadas" da primeira-ministra Sanae Takaichi sobre Taiwan, as quais teriam prejudicado o ambiente de intercâmbio entre China e Japão.

Takaichi, que se tornou primeira-ministra no mês passado, disse no parlamento que um ataque chinês a Taiwan poderia constituir "uma ameaça existencial" ao Japão, exigindo o uso de força por parte de seu exército. Fonte: Associated Press