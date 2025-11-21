Mundo

Diplomacia
Notícia

Itamaraty recebe "com satisfação" revogação de taxa dos EUA a produtos brasileiros e afirma que "seguirá mantendo negociações"

Ministério das Relações Exteriores publicou nota destacando que data colocada pela Casa Branca para medida coincide com reunião entre Mauro Vieira e Marco Rubio

Zero Hora

