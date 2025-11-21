Itamaraty recebe "com satisfação" revogação de taxa dos EUA a produtos brasileiros e afirma que "seguirá mantendo negociações"

Vieira (D) e Rubio seguem negociações. Itamaraty / Divulgação

O Ministério das Relações Exteriores publicou nota comemorando a decisão dos Estados Unidos de revogar a taxa sobre mais de 200 produtos brasileiros.

A publicação do Itamaraty, divulgada na noite desta quinta-feira (20), destaca que a medida norte-americana é retroativa, tendo início no dia 13 de novembro, "data que coincide com o dia da última reunião entre o Ministro Mauro Vieira e o Secretário de Estado Marco Rubio em Washington", diz a nota.

Leia a nota na íntegra

O governo brasileiro recebeu hoje (20/11), com satisfação, a decisão do governo dos Estados Unidos de revogar a tarifa adicional de 40% para uma série de produtos agropecuários importados do Brasil.

Estarão isentos de tarifa vários tipos de carne, café e várias frutas (como, por exemplo, manga, coco, açaí, abacaxi).

O enunciado da Ordem Executiva que implementa a medida faz menção à conversa telefônica do Presidente Lula com o Presidente Trump em 6 de outubro, quando decidiram iniciar as negociações sobre as tarifas.

Acrescenta que o Presidente Trump recebeu recomendações de altos funcionários do seu governo de que certas importações agrícolas do Brasil não deveriam estar mais sujeitas à tarifa de 40% em função do “avanço inicial das negociações” com o governo brasileiro.

A medida é retroativa a 13 de novembro, data que coincide com o dia da última reunião entre o Ministro Mauro Vieira e o Secretário de Estado Marco Rubio em Washington, na qual se discutiram meios de avançar nas tratativas bilaterais para a redução das tarifas sobre os produtos brasileiros.

O governo brasileiro reitera sua disposição para continuar o diálogo como meio de solucionar questões entre os dois países, em linha com a tradição de 201 anos de excelentes relações diplomáticas.