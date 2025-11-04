Israel entrega corpos de 45 palestinos após troca com Hamas

No total, 270 corpos palestinos foram devolvidos em troca de 20 israelenses. Bashar TALEB / AFP

Israel entregou na segunda-feira (3), os corpos de 45 palestinos na Faixa de Gaza depois de o Hamas devolver os restos mortais de três militares israelenses mortos no ataque do dia 7 de outubro de 2023, que deu início à guerra no território. A troca, que foi intermediada pela Cruz Vermelha, ocorreu no âmbito da trégua mediada pelos Estados Unidos, que tenta consolidar o fim do conflito.

Desde o início da pausa nos combates, os terroristas já entregaram os corpos de 20 dos 28 reféns israelenses, enquanto Israel devolveu 270 corpos de palestinos.

Na segunda-feira, as Forças de Defesa de Israel identificaram que os restos mortais são do capitão americano-israelense Omer Neutra, 21 anos, que morreu logo após ser sequestrado, do cabo Oz Daniel, 19, e do coronel Asaf Hamami, 40, o oficial de maior patente assassinado pelo Hamas.

