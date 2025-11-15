Irã confirma captura de um petroleiro em águas do Golfo

Os Guardiões da Revolução, o exército ideológico do Irã, confirmaram neste sábado(15) a apreensão, em águas do Golfo, de um petroleiro que, na sexta-feira, mudou repentinamente de rota no estreito de Ormuz para se dirigir às águas iranianas.

Na sexta-feira, às 4h00 GMT (1h em Brasília), "após uma decisão judicial que ordenava a apreensão da carga de um petroleiro - o 'Talara', com bandeira das Ilhas Marshall - as unidades de intervenção rápida da marinha dos Guardiões da Revolução (...) o interceptaram e abordaram", indicaram em um comunicado.

"O petroleiro estava em infração por transportar uma carga não autorizada", acrescentaram.

"O navio transportava 30.000 toneladas de produtos petroquímicos e estava a caminho de Singapura. Esta manhã foi levado a um ancoradouro para tratar das violações constatadas", indicaram os Guardiões.

A Marinha americana afirmou na sexta-feira que monitorava a situação. "Os navios comerciais têm o direito de navegar e comercializar em águas internacionais sem restrições", afirmou a Quinta Frota dos Estados Unidos, que patrulha a região.

A embarcação seguia para o sul quando foi abordada por três pequenos barcos, indicou a empresa de segurança marítima Ambrey.

O estreito de Ormuz, uma importante via de transporte de petróleo e gás natural liquefeito, já foi palco de incidentes semelhantes no passado.

Em 2024, a Guarda apreendeu um porta-contêineres alegando que tinha vínculos israelenses, após um ataque mortal contra o consulado iraniano na Síria atribuído a Israel.