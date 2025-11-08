Irã anuncia cortes de água em Teerã para enfrentar pior seca em décadas

O governo do Irã planeja cortar periodicamente o abastecimento de água em Teerã, metrópole com mais de 10 milhões de habitantes, com o objetivo de limitar o consumo e conter o "desperdício", no momento em que o país enfrenta uma seca sem precedentes.

O Irã enfrenta este ano a seca mais grave em décadas e, na capital, o baixo nível de chuvas é "praticamente sem precedentes em um século", declarou uma autoridade local em outubro.

Das 31 províncias do país, 15 não registram uma gota de chuva desde outubro, informou neste sábado (8) a agência Isna.

Para economizar água, o governo planeja cortes em Teerã. "Isso permitirá evitar o desperdício, embora possa causar inconvenientes", declarou o ministro iraniano da Energia, Abbas Ali Abadi.

A imprensa informou sobre cortes noturnos.

O presidente iraniano alertou na quinta-feira que Teerã poderia ser evacuada devido à escassez de água se não chover até o final do ano. Masoud Pezeshkian não detalhou como uma operação do tipo seria executada.

A capital iraniana registra verões quentes e secos, outonos às vezes chuvosos e invernos que podem ser rigorosos e com neve.

Os habitantes de Teerã consomem quase 3 milhões de metros cúbicos de água por dia, segundo a imprensa local. O principal reservatório de Teerã está praticamente seco.