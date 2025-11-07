Indonésia repatria britânica de 69 anos condenada à morte por narcotráfico

Dois britânicos condenados na Indonésia por crimes relacionados a drogas, entre eles uma mulher de 69 anos, foram devolvidos ao seu país nesta sexta-feira (7, data local), após um acordo de repatriação por razões humanitárias.

A Indonésia possui algumas das leis contra o narcotráfico mais rigorosas do mundo, mas libertou no último ano vários detentos de alto perfil.

Identificada como Lindsay Sandiford, a mulher foi condenada à pena máxima na ilha de Bali em 2013, por tráfico de drogas. Ela foi repatriada juntamente com Shahab Shahabadi, 36, detido em 2014, que cumpria pena de prisão perpétua por crimes relacionados a narcóticos.

Os dois deixaram Bali em um voo com destino a Londres via Doha, confirmou à AFP um funcionário do Ministério de Justiça e Direitos Humanos da Indonésia.

Lindsay foi presa depois que funcionários da alfândega de Bali encontraram cocaína escondida no fundo falso de sua mala, em 2012. Ela disse que aceitou transportar a droga porque um grupo ligado ao narcotráfico havia ameaçado matar seu filho.

O ministro de Justiça e Direitos Humanos da Indonésia, Yusril Ihza Mahendra, informou no mês passado que Lindsay estava "gravemente doente", e que Shahabadi sofria de doenças graves, incluindo problemas mentais.

A repatriação acontece após Mahendra assinar, no mês passado, um acordo com a chanceler britânica, Yvette Cooper, para a sua transferência.