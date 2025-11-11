Índia investiga explosão que matou oito pessoas em Nova Délhi

O ministro da Defesa da Índia prometeu nesta terça-feira (11) que os responsáveis por uma explosão que matou oito pessoas no centro da capital do país enfrentarão a Justiça.

"As principais agências do país estão conduzindo uma investigação rápida e exaustiva sobre o incidente. Os resultados serão divulgados em breve", declarou o ministro Rajnath Singh em uma entrevista coletiva.

"Quero assegurar de modo veemente ao país que os responsáveis por esta tragédia serão levados à justiça e não serão perdoados sob nenhuma circunstância", acrescentou.

A explosão de segunda-feira, caso confirmada como um ataque, será o primeiro incidente de segurança importante no país desde 22 de abril, quando 26 civis, a maioria hindus, morreram em uma área turística na Caxemira indiana, o que desencadeou confrontos com o Paquistão.

Investigadores analisaram nesta terça-feira os destroços do veículo. As autoridades, no entanto, não revelaram detalhes sobre as causas da explosão - que também feriu pelo menos 19 pessoas -, que aconteceu perto do Forte Vermelho, uma área histórica do século XVII.

O vice-comandante dos bombeiros de Nova Délhi, AK Malik, disse à AFP que a explosão matou oito pessoas.

A agência de notícias Press Trust of India informou nesta terça-feira que o balanço de mortos subiu para 12, mas o número ainda não foi confirmado pelas autoridades.

A segurança foi reforçada em Nova Délhi. As agências forenses e antiterrorismo prosseguiam com as buscas por evidências.

O primeiro-ministro Narendra Modi expressou "condolências àqueles que perderam seus entes queridos na explosão em Délhi", antes de viajar para uma visita de Estado ao vizinho Butão.

"Entendo a dor das famílias. Toda a nação está com elas", acrescentou Modi.