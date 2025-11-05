Incêndio deixa 10 mortos em lar de idosos na Bósnia

Dez pessoas morreram e cerca de 20 ficaram feridas em um incêndio que começou na noite de terça-feira (4) em uma residência para idosos na localidade de Tuzla, no nordeste da Bósnia, informou a polícia.

"Segundo a informação preliminar, dez residentes do lar de idosos de Tuzla morreram no incêndio", disse uma porta-voz policial em comunicado.

Cerca de 20 pessoas, incluindo bombeiros, policiais, pessoal médico, empregados e residentes do asilo foram atendidas com lesões, acrescentou.

Segundo o estabelecimento, o fogo começou no sétimo andar, por volta das 20h45 locais (16h45 em Brasília).

Uma equipe de investigação chegou ao local para determinar as causas do incêndio, indicou a porta-voz policial Adnana Sprecic.