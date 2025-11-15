Incêndio controlado após forte explosão em zona industrial de Buenos Aires

O incêndio causado por uma forte explosão em um parque industrial ao sul de Buenos Aires está contido, e a maioria dos mais de 20 feridos leves que o incidente deixou já recebeu alta, informaram neste sábado(15) as autoridades locais.

Na sexta-feira, uma densa coluna de fumaça ergueu-se a centenas de metros no céu do município de Ezeiza, a cerca de 40 quilômetros de Buenos Aires, enquanto as chamas iluminavam os arredores dos edifícios afetados, constatou a AFP no local.

As explosões e o fogo provocaram pânico nos moradores da área, onde algumas casas sofreram quebras de vidros e outros danos menores.

"O incêndio não está apagado (...) está contido, o que significa que não sairá dos limites onde está se desenvolvendo", disse Fabián García, diretor de Defesa Civil da província de Buenos Aires, a meios de comunicação locais.

O incidente "teve características violentas, mas a situação nunca esteve fora de controle para risco da população", acrescentou o dirigente.

García explicou que a qualidade do ar continua sendo medida e que a fumaça contém partículas suspensas, "o que causa um nível de impacto, mas não é uma situação extremamente perigosa".

A explosão causou ferimentos leves em mais de 20 pessoas que já receberam alta dos centros de saúde que atenderam a emergência, informaram as autoridades a meios de comunicação locais.

Um homem que sofreu um infarto devido à tensão causada pela emergência e uma mulher grávida com sintomas de intoxicação, moradora de um bairro próximo à explosão, continuam internados em centros de saúde.

"Vimos um pouco de fogo, como uma luz, um amanhecer. E de repente, como uma bomba atômica, viu-se um cone de fogo e o chão tremeu", comentou Gabriel Olivera, dono de uma construtora, ao canal local TN.

As autoridades investigam as causas da explosão que afetou pelo menos cinco empresas que operam no mesmo polo industrial.

A rodovia que atravessa e conecta a área com a capital Buenos Aires esteve fechada até este sábado e, a partir do meio da manhã, o trânsito foi liberado de forma controlada.