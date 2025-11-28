Incêndio, automobilismo, política e religião: a semana mundial em fotos

Incêndio atinge conjunto habitacional em Hong Kong.
Mecânicos da Ferrari trabalham no carro de Charles Leclerc nos boxes do autódromo internacional de Lusail, no Qatar.
O ex-presidente do Peru, Pedro Castillo, durante a audiência que confirmou a sentença de 11 anos de prisão por tentativa de dissolução do Congresso do país em 2022.
Uma das principais atrações da parada anual da Macy's no Dia de Ação de Graças, o balão do Homem-Aranha desfila em Nova York.
Família visita as luzes de Natal de Medellín, na Colômbia. Instalação conta com mais de 600 quilômetros de luzes e outras 25 mil decorações feitas por 150 artistas.
O protótipo de helicóptero elétrico Diamond VoloCity é apresentado na feira Aero Asia 2025 em Zhuhai, na China.
Mais de 170 pessoas morrem após novas inundações na Indonésia. Na imagem, lama e água suja invadem casas e carros na cidade de Meureudu.
Fechando a semana, o encontro entre o papa Leão XIV e o patriarca Bartolomeu I de Constantinopla, em histórica reunião entre os líderes do cristianismo na Turquia.