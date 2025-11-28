Incêndio, automobilismo, política e religião: a semana mundial em fotos

Até o momento, 128 pessoas morreram. Yan ZHAO / AFP

Incêndio atinge conjunto habitacional em Hong Kong.

Equipe prepara o carro para a reta final da Fórmula 1 em 2025. Andrej ISAKOVIC / AFP

Mecânicos da Ferrari trabalham no carro de Charles Leclerc nos boxes do autódromo internacional de Lusail, no Qatar.

Ex-presidente foi condenado. ERNESTO BENAVIDES / AFP

O ex-presidente do Peru, Pedro Castillo, durante a audiência que confirmou a sentença de 11 anos de prisão por tentativa de dissolução do Congresso do país em 2022.

Apresentação anual é um dos eventos mais esperados do fim do ano na cidade. TIMOTHY A. CLARY / AFP

Uma das principais atrações da parada anual da Macy's no Dia de Ação de Graças, o balão do Homem-Aranha desfila em Nova York.

Instalação atraiu diversos visitantes a Medellín. JAIME SALDARRIAGA / AFP

Família visita as luzes de Natal de Medellín, na Colômbia. Instalação conta com mais de 600 quilômetros de luzes e outras 25 mil decorações feitas por 150 artistas.

Aeronave foi um dos destaques da feira. Hector RETAMAL / AFP

O protótipo de helicóptero elétrico Diamond VoloCity é apresentado na feira Aero Asia 2025 em Zhuhai, na China.

Milhares deixaram as suas casas após mais um desastre ambiental. CHAIDEER MAHYUDDIN / AFP/Chaideer MAHYUDDIN

Mais de 170 pessoas morrem após novas inundações na Indonésia. Na imagem, lama e água suja invadem casas e carros na cidade de Meureudu.

Encontro entre os líderes religiosos aconteceu na Turquia. Ozan KOSE / AFP