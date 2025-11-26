Incêndio atinge prédio residencial em Hong Kong e deixa moradores presos

Um incêndio de grandes proporções atinge, nesta quarta-feira, 26, um prédio residencial no distrito de Tai Po, em Hong Kong. Ao menos quatro pessoas morreram e três ficaram feridas. Várias pessoas estão presas sob escombros dentro do arranha céu. Um dos mortos é um bombeiro que atuava no chamado.

O fogo se alastrou por andaimes de bambu instalados ao redor da parte externa do prédio. Vídeos mostram o fogo intenso no local. O incêndio teve início no meio da tarde desta quarta (horário local), e foi classificado como "de alta gravidade", segundo informações do Departamento de Serviços de Bombeiros.