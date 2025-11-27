Imigrações do Afeganistão são suspensas nos Estados Unidos após ataque contra soldados da Guarda Municipal

DREW ANGERER / AFP

O Departamento de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos suspendeu por tempo indeterminado todas as solicitações de imigração de residentes do Afeganistão após o ataque que feriu dois militares nos arredores da Casa Branca, nesta quarta-feira (26).

Segundo o presidente americano, Donald Trump, o atirador é um imigrante afegão que entrou no país em 2021. Ele está preso.

Conforme informações do g1, mais cedo nesta quarta (26), Trump havia dito que, por conta do ataque, o país deveria "reexaminar cada estrangeiro que entrou nos EUA vindo do Afeganistão durante o governo Biden". Agora, a decisão foi de paralisar todos os pedidos de imigração recentes.

O suspeito

Rahmanullah Lakanwal, de 29 anos, foi detido após o ataque. Ele chegou aos Estados Unidos com um visto especial destinado a afegãos que auxiliaram o governo americano durante a guerra.

O benefício foi concedido a pessoas consideradas vulneráveis a represálias do Talibã após a retirada das tropas americanas do país, em 2021.

De acordo com um funcionário do governo ouvido pela Reuters, Lakanwal permaneceu nos Estados Unidos mesmo após vencer o prazo do visto e está em situação irregular.

Após o ataque, Trump pediu uma revisão completa de todos os afegãos que entraram no país como refugiados durante o governo de Joe Biden.

As autoridades afirmaram que houve troca de tiros antes do afegão ser detido por integrantes da Guarda Nacional. Ele ficou ferido. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Os dois soldados atingidos por ele estão em estado grave. Os militares fazem parte do contingente mobilizado pelo presidente Donald Trump em agosto para patrulhar Washington.

A prefeita de Washington, D.C., Muriel Bowser, disse que o ataque foi “direcionado” contra os militares. A investigação acredita que ele tenha agido sozinho.