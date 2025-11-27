Mundo

Imigrações do Afeganistão são suspensas nos Estados Unidos após ataque contra soldados da Guarda Municipal

O suspeito de cometer o ataque é um imigrante afegão de 29 anos. O presidente norte-americano, Donald Trump, havia dito que o país deveria "reexaminar cada estrangeiro que entrou nos EUA vindo do Afeganistão durante o governo Biden".

