IAG, matriz de British Airways e Iberia, oficializa interesse por TAP Air Portugal

O grupo IAG, empresa matriz das companhias aéreas British Airways e Iberia, oficializou nesta sexta-feira (21) seu interesse pela TAP Air Portugal, em pleno processo de privatização.

Desta forma, a IAG junta-se à Air France-KLM e à Lufthansa na disputa para investir na empresa portuguesa.

"A IAG confirma ter apresentado uma declaração de interesse à Parpública (agência portuguesa de gestão de participações do Estado), de acordo com o processo governamental de privatização parcial da TAP", declarou um porta-voz em comunicado.

"No entanto, várias condições devem ser cumpridas antes que a IAG possa apresentar uma proposta de investimento", acrescentou, sem fornecer mais detalhes.

O governo português pretende concluir em 2026 a privatização de até 49,9% do capital da TAP, que havia sido renacionalizada em 2020 para enfrentar as consequências da pandemia de covid-19.

A companhia aérea então recebeu uma injeção de 3,2 bilhões de euros (cerca de R$ 20,4 bilhões, na cotação da época) de fundos públicos em troca de um plano de reestruturação.

A Air France-KLM, que deseja reforçar suas conexões com a América do Sul e a Lufthansa, o primeiro grupo de transporte aéreo europeu, também oficializaram seu interesse esta semana.

"Acreditamos que a TAP tem um grande potencial dentro do IAG. Nosso histórico demonstra como investimos para fortalecer nossas companhias aéreas", destacou o porta-voz do grupo.

No início de novembro, o IAG divulgou um lucro líquido em queda de 2,3% no terceiro trimestre, de mais de 1,6 bilhão de dólares (R$ 8,5 bilhões, na cotação atual), com uma receita estável de 10,77 bilhões de dólares (R$ 57,4 bilhões), e relatou uma "certa desaceleração" em seus voos para os Estados Unidos.