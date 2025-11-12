Humanos não conseguem mais distinguir música gerada por IA de música real, diz pesquisa

É praticamente impossível para uma pessoa distinguir entre música criada inteiramente por inteligência artificial (IA) e música de um gênero similar composta por humanos, de acordo com uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira (12).

Dos 9.000 entrevistados, "97% não conseguiram diferenciar entre música gerada inteiramente por IA e música criada por humanos em um teste às cegas com duas faixas de IA e uma faixa humana", segundo pesquisa realizada pela Ipsos para a plataforma francesa de streaming Deezer.

O estudo foi conduzido online entre 6 e 10 de outubro em oito países: Estados Unidos, Canadá, Brasil, Reino Unido, França, Países Baixos, Alemanha e Japão.

Quase metade dos entrevistados acredita que a IA pode guiá-los na descoberta de novas músicas. Mas eles se mostram mais pessimistas quanto às consequências da composição musical com essa tecnologia.

Cinquenta e um por cento deles acreditam que a IA levará ao surgimento de músicas "de qualidade inferior e mais genéricas" e quase dois terços (64%) pensam que essa técnica pode causar "uma perda de criatividade na produção musical", enfatiza o estudo.

Esses resultados "demonstram claramente que as pessoas se importam com música e querem saber se estão ouvindo uma música criada por um humano ou por IA", disse Alexis Lanternier, CEO da Deezer, em um comunicado.

A empresa francesa é atualmente a única plataforma de áudio que indica sistematicamente as faixas geradas inteiramente por IA por meio de uma mensagem aos usuários.

Em janeiro, a empresa relatou que uma em cada dez músicas reproduzidas em sua plataforma em um único dia era composta inteiramente por IA. Dez meses depois, esse número representa "34% de todas as músicas", ou quase 40.000 por dia, segundo a empresa.

Apesar dessa tendência crescente, essas músicas representam atualmente uma parcela muito pequena do total de reproduções.

Em junho, o grupo The Velvet Sundown alcançou um sucesso meteórico no Spotify e, um mês depois, foi confirmado que se tratava de uma banda criada por IA. Sua música mais viral ultrapassou três milhões de reproduções.

A plataforma sueca, acusada de falta de transparência em relação à IA, anunciou diversas medidas em setembro para incentivar os artistas a serem mais transparentes sobre o uso dessa tecnologia.