Homayoun Ershadi, protagonista de 'Gosto de Cereja', morre aos 78 anos

O ator iraniano Homayoun Ershadi, conhecido pelo filme "Gosto de Cereja" (1997), faleceu aos 78 anos nesta terça-feira (11), vítima de um câncer, informou a agência estatal de notícias IRNA.

O filme, dirigido por Abbas Kiarostami e que venceu a Palma de Ouro no Festival de Cannes, narra a história de um homem que pensa em cometer suicídio e procura alguém que o enterre.

A produção o apresentou ao público internacional e marcou o início de uma carreira tardia.

Ershadi nasceu em Isfahan em 1947 e, antes de se dedicar ao cinema, estudou Arquitetura.

Ele trabalhou em filmes como "O Caçador de Pipas" (2007), "O Homem Mais Procurado" (2014) e teve uma breve aparição em "A Hora Mais Escura" (2012), inspirado na história da caçada a Osama Bin Laden.