Hamas entregará corpo de militar israelense morto em 2014 em Gaza

Segundo o Hamas, os restos mortais do militar foram encontrados no sábado (8). Bashar TALEB / AFP

O grupo terrorista Hamas anunciou que entregará neste domingo (9) os restos mortais do oficial israelense Hadar Goldin, morto em 2014 em Gaza.

"As Brigadas Ezedin al Qasam entregarão o corpo do oficial Hadar Goldin, que foi encontrado ontem (sábado, 8) em um túnel na cidade de Rafah, às 14h" (9h de Brasília), escreveu o grupo terrorista em um comunicado publicado no Telegram.

Israel deverá confirmar, uma vez recebidos, a identidade dos restos mortais do oficial, que tinha 23 anos.

