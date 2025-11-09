Hamas entregará corpo de militar israelense morto em 2014 em Gaza

O grupo terrorista Hamas anunciou que entregará neste domingo (9) os restos mortais do oficial israelense Hadar Goldin, morto em 2014 em Gaza.
"As Brigadas Ezedin al Qasam entregarão o corpo do oficial Hadar Goldin, que foi encontrado ontem (sábado, 8) em um túnel na cidade de Rafah, às 14h" (9h de Brasília), escreveu o grupo terrorista em um comunicado publicado no Telegram.
Israel deverá confirmar, uma vez recebidos, a identidade dos restos mortais do oficial, que tinha 23 anos.
O militar morreu em 1º de agosto de 2014 durante uma missão de reconhecimento com sua unidade em um túnel perto de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, durante um conflito anterior no território palestino.