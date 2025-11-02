Hamas diz que entregará os corpos de três reféns israelenses neste domingo

Atraso na entrega dos corpos têm irritado familiares de reféns israelenses. JACK GUEZ / AFP

O braço armado do Hamas anunciou, neste domingo (2), que seus combatentes entregariam os corpos de três reféns israelenses às 18h GMT (15h no horário de Brasília), como parte do acordo de cessar-fogo entre Israel e o movimento islamista palestino.

Em seu canal no Telegram, as Brigadas Izz ad-Din al-Qassam declararam que "os corpos de três soldados israelenses capturados, encontrados [hoje] no trajeto de um dos túneis no sul da Faixa de Gaza", seriam entregues conforme o acordo de troca de "prisioneiros".

O Hamas já devolveu os restos mortais de 17 dos 28 corpos que permaneciam em Gaza e que deveriam ter sido entregues no início da trégua. De acordo com o grupo terrorista, localizar os cadáveres está sendo uma tarefa "complexa e difícil", num território devastado reduzido a escombros.

Os sucessivos atrasos na entrega dos corpos têm irritado os israelenses.

O fórum de familiares de reféns exigiu em publicação no X (antigo Twitter) que "o primeiro-ministro atue com determinação e firmeza para garantir que os compromissos do Hamas no âmbito do acordo sejam imediatamente postos em prática e que todos os reféns mortos sejam repatriados para Israel".