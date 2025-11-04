Grupo de gaúchos que estava retido na Jamaica após furacão Melissa chega a Porto Alegre

O furacão Melissa atingiu a Jamaica com ventos próximos de 300 quilômetros por hora, alcançando a categoria 5, o nível máximo da escala de intensidade. Raí Quadros / RBS TV

O grupo de gaúchos que estava retido na Jamaica após a passagem do furacão Melissa chegou de volta a Porto Alegre nesta segunda-feira (4).

Os 19 amigos e familiares desembarcaram em um avião por volta da meia noite, enquanto um casal de idosos, que viajava separadamente, retornou em outra aeronave em torno de 1h30min.

O grupo que mora em Tramandaí e não conseguia deixar deixar a Jamaica desde 28 de outubro de 2025, quando o furacão atingiu ventos próximos de 300 quilômetros por hora, alcançando a categoria 5, o nível máximo da escala de intensidade.

O fenômeno é considerado o mais poderoso registrado no Atlântico em quase um século.



