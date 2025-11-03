Mundo

Resgate
Notícia

Grupo de gaúchos deixa Jamaica, mas retorno a Porto Alegre é adiado

Furacão Melissa forçou permanência de 19 viajantes e um casal de idosos em hotel no Peru; nova previsão de chegada é para a noite desta segunda-feira

Kathlyn Moreira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS