Ministra diz que França não assinará acordo com o Mercosul que "condenaria" seus agricultores

Ministra da Agricultura da França, Annie Genevard. STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

A França não assinará o acordo comercial com os países do Mercosul porque "condenaria" seus agricultores, afirmou neste domingo (9) a ministra da Agricultura, Annie Genevard.

— Queremos apoiar nossos agricultores e, por isso, a França não assinará um acordo que, a longo prazo, os condenaria — declarou a ministra ao jornal JDD, reafirmando as "linhas vermelhas" do governo de Paris.

Apesar das declarações da ministra, o presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou durante a semana que vê perspectivas positivas para a assinatura do acordo comercial entre a União Europeia (UE) e o Mercosul (Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai).

Para assinar o acordo, a ministra pede uma cláusula de salvaguarda agrícola, medidas que impeçam a importação para a Europa de produtos agrícolas que não cumpram as normas sanitárias e ambientais europeias, além de um reforço dos controles sanitários.

Macron indicou na quinta-feira no Brasil que está "bastante positivo" sobre a possibilidade de aceitar o acordo comercial, embora tenha afirmado que permanecerá "vigilante".