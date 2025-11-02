França exige cláusulas de salvaguarda antes de assinar acordo com Mercosul

Ministro francês para Assuntos Europeus, Benjamin Haddad, quer proteger agricultores do país. Dimitar DILKOFF / AFP

O ministro francês para Assuntos Europeus, Benjamin Haddad, alertou neste domingo (2) que a França não assinará o acordo comercial com os países do Mercosul sem a cláusula de salvaguarda prometida pela Comissão Europeia para proteger seus agricultores.

Os agricultores e pecuaristas franceses temem que seu mercado seja inundado por carne, açúcar e arroz da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, em virtude do acordo entre a União Europeia e o Mercosul assinado no fim de 2024.

— Queremos que essa cláusula seja adotada e reconhecida pelos países do Mercosul antes da assinatura de qualquer acordo — declarou Haddad em entrevista ao Journal du Dimanche (JDD).

Ele também explicou que a França está "avaliando" se as garantias "protegeriam efetivamente o setor agrícola de perturbações no mercado".

Segundo o ministro, o principal objetivo de seu governo é defender os agricultores "da concorrência desleal".

A União Europeia (UE) espera obter a aprovação dos Estados europeus antes do fimde dezembro, enquanto o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva ocupa a presidência rotativa do Mercosul.

O acordo foi adotado pela Comissão Europeia em 3 de setembro de 2025 e ainda precisa ser ratificado pelos 27 Estados-membros da UE para entrar em vigor.

O acordo visa a permitir que a UE exporte mais carros, máquinas e bebidas alcoólicas para Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. Em troca, facilitaria a entrada de carne, açúcar, arroz, mel e soja da América Latina, com o risco de enfraquecer alguns setores agrícolas europeus.

Para apaziguar os países mais relutantes, como a França, a Comissão propôs em setembro cláusulas de salvaguarda "reforçadas" para o caso de um aumento acentuado das importações ou uma queda nos preços, juntamente com um "monitoramento reforçado" de "produtos sensíveis".