França: audiência sobre pedido de suspensão da Shein é adiada para 5 de dezembro

A audiência sobre o pedido do governo francês para que a plataforma online chinesa Shein seja suspensa na França por três meses, devido à venda de bonecas sexuais com aparência infantil e armas proibidas, foi adiada para 5 de dezembro, informou um tribunal de Paris nesta quarta-feira, 26.

A Shein já desativou seu marketplace, com produtos de terceiros, em território francês desde o dia 5 de novembro, mas a parte de seu site que oferece a linha de roupas própria ainda está acessível.

A Comissão Europeia disse na terça que estava usando o livro de regras digitais do bloco de 27 nações para exigir mais informações da empresa sobre o que está fazendo para proteger as crianças e evitar que produtos ilegais apareçam online.

A Shein foi criticada na França depois que autoridades encontraram as bonecas sexuais com características infantis à venda em seu site e, em seguida, descobriram grandes quantidades de armas ilegais "Classe A", incluindo armas de fogo, facas e machetes.