França, Alemanha, Itália e Reino Unido exortam Israel a pôr fim à violência de colonos na Cisjordânia

França, Alemanha, Itália e o Reino Unido condenaram "firmemente" nesta quinta-feira (27) "o aumento massivo" da violência de colonos contra civis palestinos e pediram a Israel que proteja a população da Cisjordânia.

"Esses ataques devem cessar. Eles semeiam o terror entre os civis e minam os esforços atuais destinados a estabelecer a paz e garantir a segurança duradoura do próprio Estado de Israel", destacam os ministros das Relações Exteriores dos quatro países em um comunicado conjunto.

Eles fazem um apelo ao presidente israelense, Isaac Herzog, ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e a outras altas autoridades políticas e militares para "traduzirem em atos" suas condenações verbais.

Exortam o governo israelense a "responsabilizar os autores dessas violências".

Também celebram "a clara oposição" do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à anexação da Cisjordânia e reiteram sua própria oposição "a qualquer forma de anexação, seja parcial, total ou de facto, assim como às medidas de colonização que violam o direito internacional".

As potências europeias recordam que, desde o acordo oficial de criação da colônia E1 em agosto de 2025, "nas últimas três semanas também foi autorizada a construção de mais de 3 mil moradias, elevando para 28 mil o número de novas habitações aprovadas desde janeiro, um número jamais alcançado antes".