Fortes explosões são ouvidas no centro de Kiev

Um forte estrondo foi ouvido em Kiev na noite desta sexta-feira (28), relataram jornalistas da AFP e o prefeito da capital ucraniana.

"Explosões na capital. As forças de defesa antiaérea estão em operação", escreveu no Telegram o prefeito Vitali Klitschko, que pediu à população que buscasse abrigo.

"O ataque inimigo em Kiev continua", acrescentou.

Tymur Tkachenko, chefe da administração militar de Kiev, informou que um edifício residencial e alguns carros foram danificados.

Um menor ficou ferido no ataque, segundo as informações preliminares divulgadas por Tkachenko.

"Há drones inimigos sobre a cidade, com a defesa antiaérea respondendo. Há múltiplos alvos nos arredores da capital", escreveu ele no Telegram.

No início desta semana, fortes explosões sacudiram Kiev durante a madrugada, enquanto drones e mísseis russos caíam sobre a capital, provocando incêndios em prédios residenciais.

As autoridades da cidade informaram que sete pessoas morreram.