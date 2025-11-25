Fortes explosões são ouvidas em Kiev após alerta de mísseis

Diversas explosões sacudiram a capital da Ucrânia na madrugada desta terça-feira (25, data local), segundo jornalistas da AFP, depois que um alerta aéreo foi acionado em todo o país.

"Há uma ameaça de mísseis em toda a Ucrânia", advertiu a força aérea na plataforma de mensagens Telegram, enquanto o chefe da administração militar de Kiev, Tymur Tkachenko, informou sobre uma ameaça de projéteis balísticos.

"Há drones Shahed e mísseis de cruzeiro inimigos no ar. Também há uma ameaça de lançamento de mísseis balísticos e Kinjal", acrescentou o funcionário.

A defesa aérea foi acionada e "está derrubando alvos inimigos", detalhou, pedindo à população que permaneça em locais seguros.

Jornalistas da AFP ouviram várias explosões e drones. Alguns dos projéteis foram derrubados sobre a capital.

O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, indicou que o abastecimento de água e energia foi interrompido na cidade.

Um ataque russo noturno na segunda-feira contra a cidade ucraniana de Kharkiv, no leste do país, causou quatro mortos e 17 feridos.

A Rússia ataca a Ucrânia quase que diariamente com drones e mísseis desde o início da invasão em 2022.

A infraestrutura energética é o objetivo principal, o que gera temores de um difícil inverno na Ucrânia. Kiev, por sua vez, ataca regularmente depósitos e refinarias de petróleo e outras instalações em território russo.

No domingo, funcionários ucranianos, americanos e europeus se reuniram na Suíça para debater um plano do governo de Donald Trump para pôr fim ao conflito na Ucrânia.