Forças de Defesa de Israel anunciam operação 'ampla' na Cisjordânia e na Faixa de Gaza

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) divulgaram uma série de comunicados nesta quarta-feira, 26, relatando operações na Cisjordânia e na Faixa de Gaza. Em nota conjunta com o serviço de inteligência ISA, as forças israelenses afirmaram que lançaram, durante a madrugada, "uma ampla operação antiterrorista na área do norte da Samaria". Ainda segundo o comunicado, "as forças não permitirão que o terrorismo crie raízes na região e estão agindo proativamente para impedi-lo".

Na Faixa de Gaza, as IDF relataram que continuam a operar na área de Rafah Oriental. De acordo com o comunicado, enviado pelo Telegram, postos de observação identificaram seis militantes que "provavelmente emergiram da infraestrutura terrorista subterrânea".

As tropas então "atingiram os terroristas enquanto tentavam fugir". Em nova atualização, as

Forças disseram que, após o ataque aéreo, militares localizaram "um terrorista eliminado" dentro de um edifício, além de "três terroristas armados, posteriormente eliminados em combate aproximado". Outros dois suspeitos foram detidos.