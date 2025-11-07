Força internacional de estabilização chegará 'em breve' a Gaza, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (6) que uma força internacional de estabilização coordenada pelos Estados Unidos será enviada a Gaza "muito em breve".

As declarações do presidente ocorrem um dia depois de Washington apresentar um projeto de resolução no Conselho de Segurança da ONU destinado a apoiar o plano de paz americano no território palestino.

"Em breve. Vai acontecer muito em breve. E as coisas estão indo bem em Gaza", respondeu Trump durante um evento na Casa Branca ao se referir à força que provavelmente incluirá tropas de Egito, Catar, Turquia e Emirados Árabes Unidos.

Segundo fontes diplomáticas, vários países já manifestaram sua disposição de participar desta força, mas insistem em que é necessário um mandato do Conselho de Segurança para enviar tropas ao território palestino.

O embaixador americano na ONU, Mike Waltz, se reuniu nesta quarta com os dez membros não permanentes do Conselho de Segurança, e também com outros atores-chave (Egito, Catar, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Turquia), informou um porta-voz da missão em comunicado, ressaltando o "apoio regional" à proposta.

Esta força está prevista no acordo que levou a um frágil cessar-fogo em 10 de outubro entre Israel e Hamas em Gaza, território palestino que enfrenta uma situação humanitária ainda muito precária após dois anos de guerra.

Segundo os termos desse acordo, o destacamento será composto majoritariamente por uma coalizão de países árabes e muçulmanos, e servirá para supervisionar a segurança na medida em que o Exército israelense se retire de Gaza.