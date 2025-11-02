Explosão em supermercado no México deixa pelo menos 23 mortos

Clientes teria ficado presos dentro da loja pelas chamas, conforme a imprensa local. Secretaría de Seguridad Pública de Sonora / Reprodução

Pelo menos 23 pessoas morreram e outras 12 ficaram feridas em uma explosão em um supermercado na cidade de Hermosillo, no Estado de Sonora, no norte do México, informaram as autoridades locais no sábado (1º).

A maioria das vítimas teria morrido por inalação de gases tóxicos, conforme o procurador-geral de Sonora, Gustavo Salas.

Em um vídeo divulgado por seu gabinete, ele confirmou que entre os mortos estão menores de idade, mas não forneceu mais detalhes pois o processo de identificação dos corpos ainda está em andamento.

Salas acrescentou que 12 pessoas ficaram feridas e foram atendidas em hospitais de Hermosillo.

Secretaria descarta atentado

A explosão ocorreu em uma loja da rede Waldo's no centro da cidade. A Procuradoria de Sonora afirmou em um comunicado que o evento foi "acidental" e que está investigando se a causa do incêndio foi um "transformador (um dispositivo que modula a voltagem elétrica) localizado dentro do estabelecimento comercial".

Ainda durante a noite de sábado, a Secretaria de Segurança Pública de Sonora descartou "por completo" a possibilidade de atentado ou atitude violenta contra civis.

O governador de Sonora, Alfonso Durazo, disse que ordenou "uma investigação completa e transparente" para apurar as causas do incêndio e determinar as responsabilidades.

— Ninguém enfrentará essa dor sozinho. Desde os primeiros momentos, as equipes de emergência, segurança e saúde atuaram com grande profissionalismo e dedicação, controlando a situação e salvando vidas — disse o governador em vídeo publicado na rede social X.

A presidente Claudia Sheinbaum expressou suas condolências nas redes sociais "às famílias e entes queridos dos falecidos".

O que diz a Waldo's

Em um comunicado publicado em suas redes sociais, a rede de supermercados Waldo's expressou suas "mais profundas condolências" pelo ocorrido na loja e sua "solidariedade aos afetados e suas famílias".

A empresa também prometeu cooperar com a investigação "de forma transparente e responsável".

Clientes teriam ficado presos pelas chamas

Segundo a imprensa mexicana, após a explosão, clientes buscaram refúgio dentro da loja e ficaram presos pelas chamas.

O jornal mexicano El Universal noticiou que a explosão ocorreu por volta das 14h, horário local (17h de Brasília), e que estabelecimentos comerciais próximos fecharam as portas para evitar a propagação do fogo.

Equipes de emergência chegaram ao local para controlar a situação. Imagens da imprensa mostram a fachada do prédio com as janelas destruídas e uma mancha preta resultante do incêndio.