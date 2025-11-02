Explosão em loja no México deixa ao menos 23 mortos

Um incêndio seguido de explosão em uma loja de conveniência no noroeste do México, no sábado, 1º, deixou ao menos 23 mortos, incluindo crianças - e feriu outras 12 pessoas, informaram autoridades estaduais.

O incêndio ocorreu na região central de Hermosillo, capital do estado de Sonora, disse o governador de Sonora, Alfonso Durazo, em vídeo publicado nas redes sociais.

O procurador-geral de Sonora, Gustavo Salas Chávez, informou o número de mortos e afirmou que os feridos foram levados para seis hospitais em Hermosillo.

Salas Chávez disse que as investigações preliminares indicam que as mortes foram causadas por "inalação de gases tóxicos".

"No momento, não há indícios que nos levem a presumir que o incêndio foi intencional", afirmou, ressaltando que as autoridades não descartaram nenhuma linha de investigação.