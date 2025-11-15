Explosão deixa mais de 20 feridos na Argentina

Pelo menos 22 pessoas ficaram feridas na noite de sexta-feira (14) após uma forte explosão desencadear um incêndio em um parque industrial na cidade de Ezeiza, na Grande Buenos Aires, na Argentina. O local abriga várias empresas químicas e de outros setores. O combate às chamas prossegue na manhã deste sábado (15), assim como a apuração das causas.

Uma densa coluna de fumaça preta e laranja se elevou a centenas de metros no céu do município localizado a cerca de 40 quilômetros da capital argentina. O impacto da explosão provocou quebra de janelas, casos de intoxicação por fumaça e queimaduras na zona urbana, conforme o jornal Clarín.

O prefeito da cidade, Gastón Granados, informou ao canal local C5N que a situação é “tremenda” devido ao fogo e às explosões. Pelo menos uma das fábricas incendiadas, que a imprensa estima em cinco, ficou reduzida a cinzas.

— Os vidros da minha casa e do bairro explodiram. [...] Estamos evacuando as famílias — disse Granados, que vive a cerca de 500 metros do setor industrial conhecido como Polígono de Spegazzini.

Segundo ele, no entanto, a origem da emergência que provocou o incêndio é desconhecida.

Carlos Santoro, diretor do hospital para onde os feridos foram levados, afirmou à TV local La Nación + que nenhum dos pacientes recebidos apresenta risco de morte.

Uma das rodovias de acesso ao local foi fechada por precaução, enquanto cerca de 20 equipes de bombeiros trabalham na área.

Cerca de 20 equipes de bombeiros trabalham na área do fogo. Luis ROBAYO / AFP

Fumaça tóxica

O parque industrial atingido pela explosão fica próximo ao aeroporto internacional de Ezeiza, o mais importante da Argentina e que atende Buenos Aires , reunindo diversas empresas que trabalham com compostos químicos perigosos.

— São diferentes empresas com diferentes produtos. Há um grande estoque de pneus, empresas químicas, um depósito da Iron Mountain [documentos]. É um incêndio muito complexo, vai ser um incêndio longo — disse à La Nación + o diretor da Defesa Civil da província de Buenos Aires, Fabián García, na madrugada de sábado.

Diante do perigo, o governo provincial pediu à população próxima que tome cuidados para evitar inalar possíveis fumaças tóxicas provenientes do incêndio.

Recomendou aos moradores permanecer dentro de casa com portas e janelas fechadas, desligar ar-condicionado e ventiladores e evitar circular pela área afetada.