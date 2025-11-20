Exército do Paquistão anuncia ter matado 23 insurgentes na fronteira com o Afeganistão

As forças de segurança do Paquistão mataram 23 insurgentes em duas operações perto da fronteira com o Afeganistão, uma semana após um atentado suicida que deixou 12 mortos na capital Islamabad, informou o exército nesta quinta-feira (20).

Os insurgentes pertenciam ao Movimento dos Talibãs do Paquistão (TTP) ou a seus grupos afiliados, indicou o exército em um comunicado, no qual acusou a Índia de apoiá-los.

As operações foram realizadas no distrito de Kurran, na província de Khyber Pakhtunkhwa, um foco de atividade insurgente transfronteiriça, especialmente desde o retorno do Talibã ao poder no Afeganistão em 2021.

"O Paquistão continuará a todo vapor erradicando do país a ameaça do terrorismo patrocinado e apoiado do exterior", acrescentou o exército.

Islamabad acusa Cabul de apoiar grupos combatentes, sobretudo o TTP, que realizam ataques contra o território paquistanês.

Nos últimos meses, o Paquistão também endureceu seu discurso contra a Índia, a quem acusa de apoiar os grupos combatentes. Afeganistão e Índia negam qualquer relação com os ataques.

Doze pessoas morreram e dezenas ficaram feridas na semana passada em um atentado suicida em frente a um tribunal da capital, pelo qual o Paquistão culpou o Afeganistão. Uma facção do TTP reivindicou a responsabilidade pelo ataque.

As relações entre Islamabad e Cabul se deterioraram fortemente, com vários confrontos transfronteiriços que provocaram os piores confrontos em anos.

Em outubro, os dois países concordaram com uma frágil trégua, mas não conseguiram concluir seus termos após várias rodadas de negociações no Catar.