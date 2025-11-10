Ex-presidente da França Nicolas Sarkozy recebe liberdade provisória após cumprir três semanas de pena de cinco anos

Sarkozy ao ser preso no dia 21 de outubro. JULIEN DE ROSA / AFP

A Justiça da França concedeu liberdade provisória para o ex-presidente Nicolas Sarkozy nesta segunda-feira (10). Condenado a cinco anos de prisão em regime fechado por financiar sua campanha eleitoral de 2007 ilegalmente com recursos da Líbia, ele cumpriu apenas 20 dias de pena.

Com mandato entre 2007 e 2012, Sarkozy foi o primeiro ex-presidente francês a ser preso desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Ele deu entrada no presídio La Santé, nos arredores de Paris, no dia 21 de outubro.

Decisão do Tribunal de Apelações da França acatou recurso da defesa do ex-presidente, que solicitou o cumprimento da pena em regime aberto. Apesar disso, a Promotoria de Paris, responsável pela acusação, ainda pode recorrer.

— É difícil, muito difícil. Certamente é para qualquer prisioneiro. Eu diria até que é implacável — disse o ex-presidente em videoconferência durante o exame de soltura.

O advogado Christophe Ingrain afirmou que a permanência de Sarkozy na prisão constituía uma "ameaça" para seu cliente. A Procuradoria também se mostrou favorável à liberação, mas com medidas de controle judicial.

Condenação

No dia 25 de setembro, a Justiça da França condenou o ex-presidente conservador Nicolas Sarkozy a cinco anos de prisão por associação criminosa, em caso sobre o financiamento ilegal por parte da Líbia de sua campanha eleitoral de 2007.

A notificação do ex-presidente acontece após outras duas por corrupção, tráfico de influência e financiamento ilegal de campanha em 2012, uma das quais provocou a perda da principal distinção francesa, a Legião de Honra.

Os investigadores acreditam que, em troca de dinheiro para financiar a campanha eleitoral de Sarkozy de 2007, o líder líbio Muammar Kadhafi recebeu a promessa de ajuda para restaurar a sua imagem internacional, depois de ter sido acusado de executar atentados contra um avião na Escócia e outro no Níger.

Sarkozy esteve em Porto Alegre em 2015

Na época, hospedado em hotel no Moinhos de Vento, Sarkozy foi correr pela capital gaúcha. Tadeu Vilani / Agência RBS

Em 24 de agosto de 2015, o ex-presidente francês Nicolas Sarkozy esteve em Porto Alegre acompanhando sua esposa, Carla Bruni, que se apresentaria no Teatro do Bourbon Country. Hospedado no hotel Sheraton, no bairro Moinhos de Vento, Sarkozy aproveitou a manhã de sol para correr pela cidade.