Mundo

Reviravolta
Notícia

Ex-presidente da França Nicolas Sarkozy recebe liberdade provisória após cumprir três semanas de pena de cinco anos

Promotoria ainda pode recorrer. Político foi condenado em caso de financiamento ilegal de campanha com dinheiro da Líbia em 2007

AFP

Zero Hora

