Ex-chefe de polícia da Nova Zelândia admite posse de material sexual infantil e zoofílico

O ex-comissário adjunto da polícia da Nova Zelândia admitiu nesta quinta-feira que possuía material de exploração sexual infantil e zoofilia, que armazenava em seus dispositivos de trabalho.

Jevon McSkimming, que foi o segundo oficial de polícia de maior patente do país, foi detido e indiciado em junho por oito acusações de posse de material impróprio.

Os tribunais haviam impedido a imprensa de publicar seu nome ou outros detalhes do caso, mas o direito ao anonimato expirou em agosto.

McSkimming admitiu três acusações de posse de material inapropriado, informou sua defesa ao Tribunal Distrital de Wellington nesta quinta-feira.

As acusações originais alegavam que o homem, de 52 anos, armazenou conteúdo de exploração infantil e zoofilia entre datas concretas.

Uma das acusações afirmava que os crimes foram cometidos entre julho de 2020 e dezembro de 2024.

McSkimming foi suspenso do trabalho com direito a salário integral em dezembro de 2024, quando uma investigação sobre sua conduta foi iniciada.

O homem, que permaneceu afastado do cargo por seis meses antes de pedir demissão em maio, receberá a sentença em dezembro.

O comissário de polícia da Nova Zelândia, Richard Chambers, chamou o caso de "vergonhoso".