EUA vai impor sobretaxa a visitantes estrangeiros em parques nacionais

Os turistas estrangeiros que visitem os parques nacionais dos Estados Unidos, incluindo o Grand Canyon e Yellowstone, agora terão que pagar uma sobretaxa considerável, anunciou o governo de Donald Trump nesta terça-feira (25).

O Departamento de Interior, que opera os renomados parques nacionais americanos, disse que, a partir de 2026, os visitantes estrangeiros terão que pagar 100 dólares (R$ 538, na cotação atual) adicionais ao custo individual de entrada no parque para acessar 11 dos destinos mais populares do sistema.

O custo de um passe anual para todos os parques, por sua vez, subirá para 250 dólares (R$ 1.345, na cotação atual) para os não residentes, mais de três vezes o preço atual.

"Essas políticas garantem que os contribuintes americanos, que já apoiam o Sistema de Parques Nacionais, continuem desfrutando de uma entrada acessível, enquanto os visitantes internacionais contribuem com sua parte justa para manter e melhorar nossos parques para as gerações futuras", disse o secretário do Interior, Doug Burgum, em comunicado.

Considerados durante muito tempo como uma joia do turismo americano, os 63 parques nacionais oficialmente designados recebem centenas de milhões de visitantes por ano. Foram quase 332 milhões em 2024, segundo o Serviço de Parques Nacionais.

O preço padrão de um passe "America the Beautiful" (América, a bela) que oferece acesso anual ilimitado atualmente é de 80 dólares (R$ 430) para qualquer visitante.

Para uso diário, alguns parques cobram tarifas por veículo e outros por pessoa. O passe anual cobre todos os passageiros mais o titular do passe, ou até quatro adultos.

Os não residentes dos Estados Unidos que comprarem um passe anual não estarão sujeitos à sobretaxa de 100 dólares para entrar nos parques mais visitados, entre eles Everglades (Flórida), Acadia (Maine) e Yosemite (Califórnia), mas essa tarifa será aplicada a todos os demais visitantes estrangeiros.

Os custos adicionais significativos para a maioria dos estrangeiros seguem a ordem executiva de julho do presidente Trump destinada a "preservar" os parques para "as famílias americanas".

O departamento anunciou a criação dos "dias patrióticos sem tarifas", gratuitos para os moradores, que incluiriam o Dia do Presidente, o Dia do Veterano e o aniversário de Trump, que coincide com a comemoração anual do Dia da Bandeira.