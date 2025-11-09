EUA: tráfego aéreo pode ser reduzido ao mínimo por 'shutdown'

O tráfego aéreo nos Estados Unidos pode ser reduzido ao mínimo a curto prazo, alertou neste domingo (9) o secretário dos Transportes, no momento em que milhares de passageiros enfrentam o caos devido ao cancelamento ou atraso de voos provocados pela paralisação do governo ("shutdown").

A administração do presidente Donald Trump ordenou a redução dos voos em 40 aeroportos para minimizar os riscos devido à falta de funcionários, como controladores de tráfego aéreo, provocada pelo fechamento parcial do governo federal.

O secretário dos Transportes, Sean Duffy, afirmou que o número de voos afetados aumentará se democratas e republicanos não alcançarem um acordo sobre o orçamento federal. Ele recordou que o feriado de Ação de Graças está próximo.

"A situação só vai piorar", previu Duffy na CNN.

"Nas duas semanas que antecedem o Dia de Ação de Graças, o tráfego aéreo será reduzido a um mínimo", acrescentou.

Na manhã de domingo, foram registrados mais de 1.330 cancelamentos de voos dentro dos Estados Unidos e com decolagem ou pouso no país, segundo dados do FlightAware.

Entre os mais afetados estão os três aeroportos que atendem Nova York, o de Chicago e o de Atlanta.

Duffy alertou que, para o Dia de Ação de Graças, nem todos "poderão embarcar em um avião, porque não haverá tantos voos" sem um acordo entre democratas e republicanos.