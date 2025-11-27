EUA revisará residência permanente de cidadãos de 19 países

Os Estados Unidos revisarão o estado migratório de cada residente permanente ou titular de um "green card" de Afeganistão e outros 18 países, incluindo Cuba e Venezuela, após o ataque contra dois guardas nacionais em Washington, anunciou o governo de Donald Trump nesta quinta-feira (27).

O suspeito detido pelo ataque a tiros de quarta-feira foi identificado como um cidadão afegão que trabalhou com as forças americanas no Afeganistão. O jovem de 29 anos recebeu asilo em abril, e não residência permanente, segundo o AfghanEvac, um grupo de ajuda aos afegãos que chegaram aos Estados Unidos após a retomada do poder pelos talibãs em 2021.

"Por instrução do presidente dos Estados Unidos, ordenei uma revisão completa e rigorosa de cada green card concedido a todo estrangeiro procedente de um país considerado preocupante", publicou no X Joseph Edlow, diretor dos Serviços de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS).

Consultado sobre a que países Edlow se referia especificamente, um porta-voz dos USCIS mencionou um decreto de junho de Trump que classificava 19 nações na categoria "identificado como preocupante".

O decreto proibiu a entrada de quase todos os nacionais de 12 desses países: Afeganistão, Mianmar, Chade, República do Congo, Guiné Equatorial, Eritreia, Haiti, Irã, Líbia, Somália, Sudão e Iêmen.

Trump também impôs uma proibição parcial aos viajantes de outros sete países: Burundi, Cuba, Laos, Serra Leoa, Togo, Turcomenistão e Venezuela.