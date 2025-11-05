EUA realizam novo ataque a embarcação no Pacífico; dois supostos narcotraficantes foram mortos

O ataque foi realizado em águas internacionais no Pacífico Oriental. @SecWar X / Reprodução

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos realizou mais um ataque a uma embarcação no Pacífico nesta terça-feira (4), informou o chefe do Pentágono, Pete Hegseth. Segundo ele, dois supostos narcotraficantes morreram.

"Hoje, sob ordens do Presidente Trump, o Departamento de Guerra realizou um ataque cinético letal contra uma embarcação operada por uma Organização Terrorista Designada (OTD)", escreveu no X.

Ainda conforme Hegseth, "informações de inteligência confirmaram que a embarcação estava envolvida no contrabando de narcóticos, transitando por uma rota de narcotráfico conhecida e transportando drogas".

O ataque foi realizado em águas internacionais no Pacífico Oriental. O Pentágono também informou que nenhum militar americano ficou ferido no ataque.

