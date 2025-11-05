EUA quer abrir escritórios de departamento de segurança no Equador

Os Estados Unidos estão interessados em instalar escritórios de seu Departamento de Segurança Nacional em instalações "estratégicas" do Equador, onde chegou nesta quarta-feira (5) a secretária americana Kristi Noem.

Os equatorianos deverão primeiro aprovar, em um referendo marcado para 16 de novembro, se permitem a instalação de bases estrangeiras em seu território, algo que está proibido pela Constituição desde 2008.

Noem chegou na tarde desta quarta-feira à base aérea Eloy Alfaro, localizada na cidade de Manta, no sudoeste do Equador. Lá, foi recebida pelo presidente Daniel Noboa, acompanhado do ministro da Defesa e da chanceler.

Nenhum deles deu declarações à imprensa após a chegada de Noem.

A funcionária americana e Noboa se reuniram em julho em Quito. Está previsto que na quinta-feira a secretária visite uma base militar na cidade costeira de Salinas, também no sudoeste do país.

Manta recebeu durante uma década aviões americanos para voos antidrogas até 2009, enquanto Salinas foi, junto a Baltra, parte da estratégia militar de Washington na Segunda Guerra Mundial. Em ambas as localidades há instalações das Forças Armadas equatorianas.

Noem conhecerá "instalações estratégicas" para "potenciais bases" do departamento americano, disse a porta-voz presidencial Carolina Jaramillo, em uma coletiva de imprensa em Quito.

O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos protege o país de possíveis ameaças, e suas funções abrangem a prevenção do terrorismo, o controle de fronteiras, a gestão migratória, entre outras.

Nestas bases operarão "agências de segurança e defesa" dos Estados Unidos, além de forças policiais e militares do Equador encarregadas da luta contra o crime organizado, acrescentou a porta-voz.

O presidente Noboa, aliado do governo de Donald Trump na região, anunciou na sexta-feira que ambos os países descartaram a ideia de instalar uma base militar americana em Galápagos como parte de uma ofensiva contra o narcotráfico no Pacífico.

Noboa também disse que o Equador conversou com o governo brasileiro para criar uma Polícia Amazônica para combater o crime organizado naquela região.

O referendo sobre as bases estrangeiras no Equador ocorrerá em meio à ofensiva militar americana no Pacífico e no Caribe, com ataques mortais contra embarcações de supostos narcotraficantes, uma estratégia apoiada por Noboa.

Cerca de 20 organizações locais do tráfico de drogas com ligações com cartéis internacionais atuam em solo equatoriano.

Devido à guerra pelo poder entre as organizações criminosas, o Equador é uma das nações mais violentas da América Latina. Nos últimos seis anos, os homicídios dispararam mais de 600%.